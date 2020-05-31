فتح باب التقديم إلكترونياً لمرحلة رياض الأطفال بمدارس بنى سويف لمدة شهر

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببنى سويف أنه من المقرر فتح باب التقديم إلكترونيًا للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية والخاصة والرسمية للغات للعام الدراسى 2020/2021 ، اعتبارا من 1 يونيو 2020 وحتى 30 من نفس الشهر، بهدف منع التجمعات وحرصا على صحة وسلامة العاملين بمنظومة رياض الأطفال وتفادياً لأى تجمع من قبل أولياء الأمور، وذلك ضمن الخطة الشاملة للدولة فى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشارت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف فى بيان إلى الانتهاء من تخصيص 2 رابط إلكترونى للتقديم والتسجيل للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، حيث يتم التقديم للمدارس الحكومية والخاصة على رابط: http://https://bit.ly/2ZoQoVP، فيما يتم التقديم للمدارس الرسمية للغات على الرابط: https://bit.ly/2zjemY3

وأوضحت سهام يوسف أنها كلفت منذ فترة التطوير التكنولوجى بالمديرية للعمل على تصميم الرابطين، وذلك ضمن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم باتخاذ ما يلزم نحو تطبيق الإجراءات الوقائية بما يتماشى مع الإجراءات التى تنفذها المحافظة فى هذا الملف.

وفى نفس الصدد أعلنت وكيلة مديرية التربية والتعليم أنه لن يسمح للعاملين بمبنى المديرية والإدارات التابعة لها، وكذلك المواطنين المترددين على هذه المقرات، بالدخول بدون ارتداء الكمامات، وإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك حرصا على سلامة الجميع، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 بشأن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر.

وأشارت سهام يوسف إلى أنه سيتم مراقبة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين الأفراد مسافة مترين على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين من العاملين، ومنع المترددين المخالفين وغير الملتزمين من دخول المديرية والإدارات التابعة بالمراكز السبعة.