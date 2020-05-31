اليوم السابع
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غادة والى: نصف أطفال العالم يدخنون سلبيا ووفاة 8 مليون سنويا بسبب التدخين

الأحد، 31 مايو 2020 01:48 م
غادة والى: نصف أطفال العالم يدخنون سلبيا ووفاة 8 مليون سنويا بسبب التدخين الدكتورة غادة والى
هند المغربي

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قالت الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في منشور لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر" يقتل التدخين 8 ملايين شخص سنويًا ويكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار، وحذرت والى قائلة "ما يقرب من نصف أطفال العالم يتنفسون التدخين السلبي في الأماكن العامة مضيفة:" من واجبنا مساعدة الشباب ليكونوا جيلًا خالٍ من التبغ"

غادة والى

جاء ذلك على خلفيه الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ الذي أقرته الأمم المتحدة 31 مايو حيث تقوم المنظمات المعنية بإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه حيث يعد تعاطي التبغ أهم سبب منفرد للوفيات التي يمكن تفاديها على الصعيد العالمي علماً بأنه يؤدي حالياً إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم.

 

 


غادة والى

الأمم المتحدة

التبغ

التدخين

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