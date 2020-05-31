اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 03:57 م
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طوابير أمام ماكينات الصراف الآلى بالزقازيق فى أول يوم عمل عقب أجازة عيد الفطر

الأحد، 31 مايو 2020 03:39 م
طوابير أمام ماكينات الصراف الآلى بالزقازيق فى أول يوم عمل عقب أجازة عيد الفطر زحام المواطنين على مقر البنوك بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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شهد مقر البنك الأهلى بمدينة الزقازيق ، زحام شديد من قبل المواطنين ، فى أول يوم عمل بعد عطلة إجازة عيد الفطر ، فتكدسوا أمام ماكينات الصراف الآلى بشكل عشوائى دون أتباع أى طرق للوقائية ، كما لم يلتزم بعضهم بارتداء الكمامات جاء ذلك رغم صدور تعليمات بمنع التجمعات وعدم إقامة حفلات الزفاف أو تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية ،  والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الازمة ، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين ، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كما تم التنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية والمولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 8 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور ، ويسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة ، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها .

وأكدت محافظة الشرقية ، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 


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