اليوم السابع
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شرطة نيويورك تعلن اعتقال نحو 350 شخصا على خلفية الاحتجاجات... فيديو

الأحد، 31 مايو 2020 08:00 م
شرطة نيويورك تعلن اعتقال نحو 350 شخصا على خلفية الاحتجاجات... فيديو مظاهرات أمريكا
كتب محمد عبد المجيد

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قال قائد شرطة مدينة نيويورك، ديرموت شي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن شرطة المدينة اعتقلت نحو 350 شخصا خلال أعمال الشغب، وأضاف "تم تنفيذ أكثر من 300 اعتقال، ما يقرب من 350. معظمهم بسبب انتهاكات طفيفة تتعلق بالاحتجاجات".
 
ووفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك"، أكد قائد شرطة مدينة نيويورك، أنه أصيب أكثر من 30 من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.
 
وتجددت، مساء السبت، تظاهرات احتجاجية، وأعمال شغب فى عدد من المدن الأمريكية على خلفية مقتل المواطن جورج فلويد من أصول أفريفية على يد عناصر شرطة فى مينيابوليس.
 
وخرج مئات المتظاهرين للاحتجاج فى كل من مينيابوليس، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وواشنطن، وعدد من المدن الأخرى.
 
وأكدت الشرطة فى مدينة نيويورك، أنها ألقت القبض على بعض المتظاهرين، كما احتجزت الشرطة فى مدينة تالاهاسى بولاية فلوريدا سائق حاول خرق صفوف المتظاهرين بشاحنته مؤكدة عدم إصابة أحد خلال الحادث.
 
وندد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، بأعمال الشغب التى شهدتها مينابوليس ليل الجمعة، بعد مقتل جورج فلويد بأيدى الشرطة، معتبرا أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص و فوضويون".
 
وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات وأعمال شغب اندلعت فى البلاد بعد مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، فى مدينة مينيابوليس جراء احتجازه من قبل عناصر شرطة محلية بطريقة قاسية يوم 25 مايو.
 
 
 

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