زوجة لمحكمة الأسرة: 5 سنوات طفلتى مريضة وزوجى يمتنع عن سداد نفقات العلاج

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوى نفقة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها هجره لها منذ 5 سنوات، ورفضه سداد نفقات علاج طفلتها، مؤكدة: "زوجى معدوم الضمير استولى على حقوقى ورفض تطليقى حتى لا أستطيع أخذ شقة الحضانة ومنقولاتى، ورغم أنه ميسور الحال رفض سداد نفقات طفلته العلاجية وأترك استول لعلاجها".

وأضافت "ع.م.ن"، البالغة من العمر 37 عاما، بمحكمة الأسرة: "زوجى فى آخر لقاء بيننا تركنى وطفلته المريضة فى المستشفى ورفض دفع المصروفات المطلوبة منه، وبعد شهر علمت بزواجه بشقتى على منقولاتى، ومنعنى من دخول المنزل ورفض منحى متعلقاتى الخاصة".

وأكدت: "أجهضت خلال زواجى منه طفلين، بسبب عنف زوجى وتعديه علىّ بالضرب، دون أن أجد من يرفع عنى الظلم، بعد رفض أهلى الطلاق خوفا من كلام العائلة والمعارف، ففى كل مرة أعود له وأنا غريقة فى الدماء يجبرونى للرجوع له، ودخلت المستشفى عدة مرات فى حالة حرجة بسببه، وعندما حاولت تحرير بلاغ ضده تعرضت للتهديد على يديه".

وأكملت الزوجة: "زوجى رغم أنه ميسور الحال لكنه بخيل يتهرب من المسئولية، ليتخلى زوجى عن ضميره ويتركنا ويهرب ويعيش حياته، وتهرب من دفع نفقة علاج الطفلة، أو السؤال عنها".

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.