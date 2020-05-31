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حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

الأحد، 31 مايو 2020 12:47 ص
حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم حاجز الـ 370 ألف حالة، وذلك وفق إحصاء موقع "ورلد ميترز". 

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 6 ملايين حالة، وتواصل الجهات المعنية جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن. 
 
وأعلنت وزارة الصحة فى السعودية، عن تسجيل 22 وفاة و1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفى الكويت تم تسجيل 1008 إصابة جديدة بكورونا و 11 حالة وفاة جديدة. 
 
وأفادت وزارة الصحة المغربية، بتسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 203 و26 إصابة ترفع الإجمالي إلى 7740، وأعلنت وزارة الصحة البحرينية عن 291 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وشفاء 111 حالة من المصابين. 
 
وكذلك أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، عن تسجيل 8 وفيات و 95 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكرت وزارة الصحة فى عمان تسجيل (603) حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا. 
 
يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى فى مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتتخذ الدول إجراءات وقائية واحترازية مثل حظر حركة المواطنين والإغلاق الكامل، وتعليق حركة الطيران، وغيرها من اجل السيطرة على تفشى هذا الوباء.

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