تواصل إجراءات الفحص الطبى على مداخل شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت فرق الفحص الطبى على مداخل شمال سيناء اليوم ، إجراءات الترصد لأى اشتباه فى حالة كورونا.

وأعلنت إدارة الحسنة الصحية بوسط سيناء ، أنه يتواصل العمل الوقائى بقياس درجه الحراره للمسافرين إلى مدينة الحسنة ، والكشف الظاهرى عليهم تحت رعاية الدكتور طارق شوكه مدير عام مديريه الشئون الصحيه بالعريش ، والدكتور رمضان توفيق المدير الوقائى بمديرية الشئون الصحية.

كما اعلنت إدارة نخل الصحية بوسط سيناء ، أن عمل الفريق الطبى متواصل على كمين رأس النقب لتسجيل كل المواطنين القادمين إلى مدينة نخل ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد .

وشهدت كمائن بالوظة والميدان على طريق القنطرة العريش اليوم قيام فرق طبية بمتابعة الحالة الصحية للمسافرين القادمين لمدينتى العريش وبئر العبد .

وأصدر اليوم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره فى ديوان عام المحافظة والإدارات التابعة .

وأكد المحافظ فى بيان له على منع الدخول الى مبنى الديوان العام سواء من الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بارتداء الكمامة الواقية ، والالتزام بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية .. مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة ، ولمنع انتشار الفيروس .

ووجه المحافظ الجهات المعنية بمراعاة الدقة والتشديد فى تطبيق ذلك وسرعة محاسبة المخالفين .

ومن جانبه أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة على جاهزية البوابات الالكترونية لفحص الأفراد من العاملين والمتعاملين .. مشيرا الى وجود 3 بوابات للتعقيم فى مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش ، وأن تلك البوابات تقوم بتعقيم الأفراد أثناء الدخول الى المبنى ، وذلك فى مواجهة أزمة كورونا وحفاظا على العاملين والمتعاملين مع المبنى من الاصابة بفيروس كورونا .

الكشف على المواطنين

الكشف على المواطنين