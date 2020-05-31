اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 02:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تواصل إجراءات الفحص الطبى على مداخل شمال سيناء

الأحد، 31 مايو 2020 01:23 م
تواصل إجراءات الفحص الطبى على مداخل شمال سيناء الكشف على المواطنين
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت فرق الفحص الطبى على مداخل شمال سيناء اليوم ، إجراءات الترصد لأى اشتباه فى حالة كورونا.

وأعلنت إدارة الحسنة الصحية بوسط سيناء ، أنه يتواصل العمل الوقائى بقياس درجه الحراره للمسافرين إلى مدينة الحسنة ، والكشف الظاهرى عليهم تحت رعاية الدكتور طارق شوكه مدير عام مديريه الشئون الصحيه بالعريش ، والدكتور رمضان توفيق المدير الوقائى بمديرية الشئون الصحية.

كما اعلنت إدارة نخل الصحية بوسط سيناء ، أن عمل الفريق الطبى متواصل على كمين رأس النقب لتسجيل كل المواطنين القادمين إلى مدينة نخل ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد .

وشهدت كمائن بالوظة والميدان على طريق القنطرة العريش اليوم قيام فرق طبية بمتابعة الحالة الصحية للمسافرين القادمين لمدينتى العريش وبئر العبد .

وأصدر اليوم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره فى ديوان عام المحافظة والإدارات التابعة . 

وأكد المحافظ فى بيان له على منع الدخول الى مبنى الديوان العام سواء من الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بارتداء الكمامة الواقية ، والالتزام بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية .. مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة ، ولمنع انتشار الفيروس .

ووجه المحافظ الجهات المعنية بمراعاة الدقة والتشديد فى تطبيق ذلك وسرعة محاسبة المخالفين .

ومن جانبه أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة على جاهزية البوابات الالكترونية لفحص الأفراد من العاملين والمتعاملين .. مشيرا الى وجود 3 بوابات للتعقيم فى مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش ، وأن تلك البوابات تقوم بتعقيم الأفراد أثناء الدخول الى المبنى ، وذلك فى مواجهة أزمة كورونا وحفاظا على العاملين والمتعاملين مع المبنى من الاصابة بفيروس كورونا .

 

unnamed (1)
الكشف على المواطنين

 

unnamed (5)
الكشف على المواطنين

unnamed

الكشف على المواطنين

 

 


شمال سيناء

كورونا

سيناء

العريش

طريق العريش القنطرة

الكشف على المواطنين

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة