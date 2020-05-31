تخصيص 2977 فدانا لإقامة مشروعات إنتاج داجنى بالوادى الجديد

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، أنه بناءً على القرار رقم 139 لسنة 2020 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد جرى تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظة وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني.

وأوضح الزملوط، أن القرار نص على تخصيص 2977 فدانا لصالح إقامة مشروعات تنموية في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وفي سياق متصل التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بعدد من المستثمرين لدراسة المعوقات والصعوبات التي تواجه المشروعات الإستثمارية والتنموية بالمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ ومسئولي الإستثمار بالمحافظة.

وتم بحث طرح أراضي الإستثمار الجديدة شاملة الكهرباء للمناطق البعيدة عن مصدر الطاقه وحصر قدرات الطاقه المطلوبة وموافاة المحافظة بها للتعاقد مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

كما عرض المحافظ على المستثمرين إقامة مشروعات زراعية صناعية متكاملة تتيح فرص عمل لأبناء المحافظة، وتنويع المحاصيل والزراعات لتسهيل تسويقها والمساهمة فى جهود التنمية بالمحافظة من خلال المشاركة المجتمعية في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.