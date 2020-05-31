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تأجيل موسم الصيد فى بحيرة البردويل بسبب إجراءات مواجهة كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 12:23 م
تأجيل موسم الصيد فى بحيرة البردويل بسبب إجراءات مواجهة كورونا بحيرة البردويل - ارشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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اعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، وقف أعمال الصيد بالبحيرة والبحر المتوسط، وذلك تطبيقا لقرار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بشأن الأحوال الصحية والوبائية "كورونا"، تقرر تأجيل موسم صيد 2020 لبحيرة البردويل لحين صدور تعليمات بذلك.

وسبق واعلنت إدارة بحيرة البردويل فى بيان لها تحديد يوم الجمعة الموافق ٥ /٦/ ٢٠٢٠ عودة موسم الصيد الجديد .

وجاء فى البيان انه بناءا على توجيهات الدكتور خالد احمد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،  بخصوص تنمية وتطوير بحيرة البردويل تم عقد مؤتمر بمقر الإدارة بمكتب مدير البحيرة بالتلول برئاسة اللواء امجد ابراهيم الراعيةمدير عام بحيرة البردويل،  وحضر كلا من رؤساء الجمعيات التعاونية لصائدى الاسماك و مندوب الشركة الوطنية،  ورؤساء القطاعات بإدارة البحيرة و المشرف العام .

وتم الاتفاق على افتتاح موسم صيد الاسماك لعام ٢٠٢٠ يكون الجمعة الموافق ٥ /٦/ ٢٠٢٠،  على أن يتم الاتفاق على آلية العمل بين مدير عام بحيرة البردويل والجهات المختصة .

وسبق واعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء فى بيان لها،  انها فى إطار خطة تطوير وتنمية بحيرة البردويل يجرى تحت اشراف وتوجيهات الدكتور خالد احمد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية العمل فى إزالة العوائق والمخلفات من البحيرة للتطهير ورفع كفائتها .

واوضح البيان انه تم مرور اللواء أمجد ابراهيم الراعية مدير عام بحيرة البردويل

على كلا من مراسى "اغزيوان والنصر " برفق اللجنة المسؤولة عن إزالة العوائق،  للتأكد من التزام وانتظام العمل فى إزالة العوائق والعمل على التطهير لكافة المراسي،  وعمليات الصيد بسهولة ويسر واتمام العمل دون أى معوقات  سواء من المقاول والعمال .

كما تم متابعة المشرفين المكلفين من اتجاه إدارة البحيرة،  بالاشراف الكامل على إزالة العوائق يوميا لتنفيذ التعليمات بالخطة الشاملة لتطهير البحيرة بالكامل.


شمال سيناء

بحيرة البردويل

سيناء

البحر المتوسط

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