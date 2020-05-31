بوريس جونسون يوجه نصائح لمواطنيه خلال استمتاعهم بالطقس فى بريطانيا

ريهام عبد الله

شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على مواطنيه بضرورة الاحتفاظ بمسافة آمنة بينهم، قائلا فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر "أعلم أن الكثير منكم سيستمتع بالطقس الدافئ اليوم، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية أو تقابل أحد الأصدقاء، فتذكر أن تبقى مسافة آمنة مترين، وتغسل يديك بانتظام".



بوريس جونسون

وفى سياق آخر قال بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، إنه يجب تلبية خمسة اختبارات قبل تعديل الإغلاق، وذلك خلال مؤتمر صحفى حول تطورات فيروس كورونا فى المملكة المتحدة.

وقال جونسون إن الخمسة معايير التى يجب توافرها تشمل حماية قدرة هيئة الصحة الوطنية على التأقلم، وتشير البيانات إلى أنه في 26 مايو تم إدخال 475 شخصًا في إنجلترا إلى المستشفى مصابًا بالفيروس التاجى، نزولًا من ذروة بلغت 3121 فى 2 أبريل. ويقول إن هذا المعيار يتم تلبيته.

ومع استمرار انخفاض أعداد الوفيات اليومية، يقول جونسون إن المعيار الثانى يتحقق، ويظهر المتوسط ​​المتداول لمدة 7 أيام أن معدل الوفيات اليومي في المملكة المتحدة يبلغ 256، اعتبارًا من 28 مايو.

وقال إن الحكومة راضية عن تحقيق المعيار الثالث وهو انخفاض ​​معدل الإصابة إلى مستويات يمكن التحكم فيها في جميع المجالات. وحتى 28 مايو ، تم تأكيد 1،887 حالة.

وتوجد تحديات تشغيلية، بما فى ذلك قدرة الاختبار ومعدات الوقاية الشخصية، معروضة للطلب فى المستقبل. وصلت قدرة الاختبار الآن إلى 161.214 يوميًا، وتم تعزيز إمدادات معدات الوقاية الشخصية. ويقول جونسون إنهم راضون عن المعيار الرابع الذى يتم تحقيقه.

وأخيرا يجب ألا تنطوى أى تعديلات على التدابير الحالية على خطر حدوث ذروة ثانية للعدوى التى يمكن أن تطغى على هيئة الصحة الوطنية.