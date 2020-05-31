اليوم السابع
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بعد 32 يوما فى الغيبوبة طفل عمره 5 شهور يتعافى من فيروس كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 06:46 م
بعد 32 يوما فى الغيبوبة طفل عمره 5 شهور يتعافى من فيروس كورونا
كتبت نهير عبد النبى

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32 يوما قضاها الابوان فى عذاب وقلق وذلك  بعد دخول طفلهما الذى يبلغ من العمر 5 شهور فى الغيبوبة بعدما تدهورت حالته بسبب اصابته بفيروس كورونا، وحسب ما ذكرته الـ cnn فإن الطفل دوم عاد اخيرا إلى منزله بعد افاقته من الغيبوبة.  

فبعد أشهر قليلة من ولادته ، تم تشخيص دوم بـ Covid-19 في مستشفى Pro-Cardiaco في ريو دي جانيرو، وقال والده واغنر أندرادي ، لشبكة CNN ، إنه أمضى 54 يومًا في المستشفى  32 منهم في غيبوبة مستحثة ومتصلة بجهاز تهوية.

الطفل مع والديه
الطفل مع والديه

 

وقال "لقد واجه صعوبة في التنفس ، لذا اعتقد الأطباء أنها عدوى بكتيرية "لكن الدواء لم يفلح في تفاقمه، ثم قررت أنا وزوجتي نقله إلى مستشفى اخرى واتضح انه مصاب بالفيروس التاجي".

لا نعرف حتى الان سبب اصابته بالفيروس ربما يكون قد تعرض أثناء زيارتنا لاحد الاصدقاء والاقارب، ويقول أندريد وزوجته ، فيفيان مونتيرو ، إنها "معجزة" استعادها دوم.

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قال أندرادي عندما فاق من الغيبوبة شعرت بالارتياح ، ومن ثم السعادة التي لا توصف، كنا نتوق إلى إعادته إلى المنزل لأكثر من 50 يومًا"، وسيحتفل دوم بعيد ميلاده 6 أشهر في 14 يونيو.

أبلغت البرازيل عن ما لا يقل عن 25 حالة وفاة مرتبطة بـ Covid-19 بين الأطفال حتى سن 12 شهرًا ، وفقًا لبيانات من وزارة الصحة في البلاد.

في الأسبوع الماضي ، أصبحت أمريكا اللاتينية بؤرة الوباء العالميمع وجود 465166 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و 27.878 حالة وفاة ، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ، فإن البرازيل هي الأكثر تضررًا في المنطقة.

 


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