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الكرملين: بوتين سيحضر مع الضيوف المدعوين احتفالات عيد النصر فى الساحة الحمراء

الأحد، 31 مايو 2020 06:39 م
الكرملين: بوتين سيحضر مع الضيوف المدعوين احتفالات عيد النصر فى الساحة الحمراء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف "إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيشارك شخصيا مع الضيوف المدعوين في الاحتفالات بعيد النصر المقرر إحياؤها يوم 24 يونيو المقبل".

وأضاف بيسكوف - في تصريح للتلفزيون الروسي اليوم الأحد - "أن بوتين والضيوف المدعوين سيكونون على المنصة ككل عام خلال العرض العسكري، الذي يخصص لإحياء ذكرى النصر على النازية، معربا عن أمله في أن تعود الحياة إلى طبيعتها خلال الأسابيع القادمة وتنتهي القيود الصحية المفروضة للتصدي لتفشي وباء كورونا".

يذكر أن الرئيس الروسي كان قد أعلن، في وقت سابق، أن العرض العسكري بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 للنصر في الحرب العالمية الثانية على النازية سيجري في موسكو في 24 يونيو المقبل.

 وقد دفع تفشي وباء كورونا روسيا هذا العام إلى تأجيل العرض العسكري في الساحة الحمراء، الذي كان يجري عادة بموسكو كل عام في التاسع من شهر مايو.


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