اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 08:20 ص
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الصداع مش دليل كافي على إصابتك بكورونا .. تعرف على أسباب الصداع المختلفة

الأحد، 31 مايو 2020 08:00 ص
الصداع مش دليل كافي على إصابتك بكورونا .. تعرف على أسباب الصداع المختلفة الصداع-صورة ارشفية
كتبت نهير عبد النبى

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منذ بداية انتشار فيروس كورونا وهناك أعراض مختلفة تظهر كل يوم ومن أبرز هذه الأعراض "السعال، ارتفاع درجة الحرارة، همدان الجسم، الرشح، الصداع"، ولكن قد تكون هذه الاعراض دليل على اصابتك ببعض المشاكل الصحية الاخرى ، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic  فأن الصداع ليست دليل كافى على اصابتك بكورونا وهناك أسباب مختلفة للاصابة بالصداع وهى:

أسباب مختلفة للصداع

1:قد يكون الصداع ناتج عن الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا ويصاحبها رشح وسعال وعطس، مع الصداع الشديد وعدم القدرة على التركيز.

2:التهاب الجيوب الانفية من الأسباب التى تعرضك للصداع الشديد.

3:الجفاف وإهمال شرب المياه من الأسباب التى تعرضك للصداع الشديد وعدم القدرة على النشاط والتركيز.

4:التوتر والضغط العصبى وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا، فيزيد ذلك من إصابتك بكورونا وعدم القدرة على التركيز.

5:الاصابة بفقر الدم يعرضك للصداع والتعب الشديد فى الجسم وعدم القدرة على بذل مجهود.
6:اضطرابات النوم تؤثر على صحة جهازك العصبى وتعرضك للصداع المزمن.

7:التهابات الأذن وخصوصا الوسطى تسبب الصداع الشديد وعدم القدرة على النشاط والتركيز مع الدوخة والدوار المستمر.

8:الإصابة بورم فى الدماغ يسبب الصداع الشديد.

9:ارتفاع ضغط الدم من أبرز المشاكل الصحية التى تعرضك للصداع المزمن وتؤثر على الحالة الصحية.

10:تجلط الدم أو تمدد الاوعية الدموية من الحالات الصحية الخطيرة التى تؤثر على الصحة وتسبب الصداع المزمن.

11:مشاكل الاسنان والالتهابات تؤثر على الاعصاب والدماغ وتسبب الصداع الشديد.

 


الصداع

ألم الرأس

تعب

ارهاق

كورونا

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