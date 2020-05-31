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الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

الأحد، 31 مايو 2020 12:11 ص
الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي فيس بوك رسالة لأحد الأطباء من داخل قسم العناية المركزة بمستشفي العزل يتحدث فيها عن ضرورة اتباع المواطنين لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية منعا للإصابة بعدوى كوفيد 19 .

وقال الطبيب الذى ظهر في الفيديو أن الأطباء يقومون بدور بطولي في خدمة المصابين الذين يتم علاجهم في مستشفيات العزل مؤكدا أن الطاقم الطبي لا يتوانى لحظة عن علاج المرضى رغم الظروف وتابع : كلنا فى خدمة مصر والمريض.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6456 حالة، من ضمنهم الـ 5693 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة وقال أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و913 حالة وفاة.


الصحة

فيروس كورونا

الأطباء

كورونا

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