الرئيس السوري يصدر مرسوماً بتمديد جميع المهل القانونية الواردة لمواجهة كورونا

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أصدر الرئيس السورى بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بتمديد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداءً من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم التشريعي رقم 12

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي

المادة 1 تمدد جميع المهل القانونية الواردة في تشريعات الضرائب والرسوم النافذة ابتداء من 22-3-2020 تاريخ بدء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

المادة 2 يحدد تاريخ انتهاء تمديد المهل المحددة بالمادة السابقة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص حسب الجهة وحسب المكلفين وحسب نوع الضريبة أو الرسم على أن لا تتجاوز 30 ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الإجراءات واستئناف العمل بشكل كامل في المديريات المختصة في المحافظات.

المادة 3 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-10-1441 هجري الموافق لـ 31-5-2020 ميلادي.