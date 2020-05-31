اليوم السابع
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الداخلية تغلق 247 مطعما ومحلا لمخالفتهم إجراءات مواجهة كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 11:40 ص
الداخلية تغلق 247 مطعما ومحلا لمخالفتهم إجراءات مواجهة كورونا غلق المحال المخالفة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (882) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، وضبط (247) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والتى من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

 

 

 

 

 


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