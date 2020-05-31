الداخلية تضبط 4655 كمامة وعبوة مطهرات مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4655 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالإسكندرية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ، وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع المستلزمات الطبية كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.. لقيامه بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال حجب المستلزمات الطبية عن التداول بقصد تقليل المعروض منها لرفع سعرها دون مبرر، وضُبط بحوزته (4655) عبوة من المستلزمات الطبية (مطهرات- كمامات- جوانتيات) جميعها مجهول المصدر وبدون مستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.