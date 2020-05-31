الجزائر تجلى عددا من مواطنيها العالقين فى فرنسا عبر الخطوط الجوية الجزائرية

الجزائر أ ش أ

وصلت إلى مطار الجزائر الدولى هوارى بومدين الدولى، طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية تقل مسافرين جزائريين كانوا عالقين فى فرنسا بعد توقف حركة النقل الجوى فى معظم المطارات عبر العالم منذ مارس الماضى بسبب تفشى وباء فيروس كورونا.

وقال أمين أندلسى مسؤول الإعلام والاتصال بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، فى تصريحات اليوم، إن الرحلة انطلقت من مطار شارل ديجول الدولى بباريس وستتبعها طائرة ثانية انطلاقا من نفس المطار فى وقت لاحق اليوم.

وأضاف أن الشركة ستسير رحلة أخرى إلى المغرب حيث من المرتقب أن مساء اليوم لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين هناك بعد غلق الاجواء أمام حركة الطيران منذ مارس الماضي.

وأوضح أن هذه الرحلات تأتى فى اطار برنامج إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين فى الخارج نتيجة وقف حركة النقل الجوى فى اطار الإجراءات المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، طبقا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون بضرورة اجلاء كل الرعايا الجزائريين العالقين فى الخارج .

يذكر أنه منذ بداية الازمة الصحية بسبب تفشى فيروس كورونا أجلت الجزائر أكثر من 8000 مواطن كانوا عالقين فى مختلف الدول، حيث خضعوا للحجر الصحى فور وصولهم إلى الجزائر.