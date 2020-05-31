اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 04:17 م
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البابا فرنسيس متناولا أزمة كورونا: الناس أهم من الاقتصاد

الأحد، 31 مايو 2020 03:47 م
البابا فرنسيس متناولا أزمة كورونا: الناس أهم من الاقتصاد البابا فرنسيس
(رويترز)

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قال البابا فرنسيس اليوم الأحد إن الناس أهم من الاقتصاد وذلك في وقت تتخذ فيه الدول قرارات حول السرعة التي تعيد بها فتح اقتصاداتها بعد شهور من العزل العام.
 
قال البابا ذلك خروجا عن نص مكتوب في أول عظة يلقيها ظهرا منذ ثلاثة أشهر من شرفته المطلة على ميدان القديس بطرس في وقت تقترب فيه إيطاليا من نهاية العزل العام.
 
وقال البابا "مداواة الناس وليس توفير (المال) لمساعدة الاقتصاد (مهم). (المهم) مداواة الناس الذين هم أهم من الاقتصاد".
 
ولم يحدد البابا دولا بأسمائها.
 
وتتخذ حكومات كثيرة قرارات بشأن ما إذا كانت تعيد فتح اقتصادها للحفاظ على الوظائف ومستويات المعيشة أم تواصل العزل العام إلى أن تتأكد من أن الفيروس أصبح تحت السيطرة الكاملة.
 

فرنسيس

فيروس كورونا

كورونا

الناس وكورونا

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