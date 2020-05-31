اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 11:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الإسكان: جهاز مدينة القاهرة الجديدة يستقبل 3466 طلب تصالح بمخالفات البناء

الأحد، 31 مايو 2020 10:07 ص
الإسكان: جهاز مدينة القاهرة الجديدة يستقبل 3466 طلب تصالح بمخالفات البناء المهندس أمين غنيم - رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استقبال  جهاز مدينة القاهرة الجديدة لعدد (3466) طلب تصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمدينة، طبقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأوضح أن  إجمالي  الطلبات المستوفاة بلغ حوالى  1423 طلبا، وتم معاينة 748 حالة، و540 حالة جارٍ معاينتها.

وأشار المهندس أمين عنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن المخالفات تنوعت بين استكمال بناء غرف السطح وتحويلها إلى سكنى وتمثل نسبة 95%، وتغيير استخدام جزء أو كل مساحة البدروم من نشاط خدمى الى نشاط سكنى بنسبة 25٪، وكذا تغيير استخدام من نشاط سكنى الى نشاط إدارى بنسبة 15%، وتغيير استخدام جزء أو كل المساحة من المولات، وزيادة مسطحات المبانى بدون ترخيص لعدد  9 مولات تجارية.

وقال المهندس أمين غنيم:  جارٍ التجهيز لفترة ما بعد إنتهاء مهلة التقدم بطلبات التصالح، حيث إنه يجرى حاليآ رصد جميع الحالات المخالفة، والتى لم تتقدم بمستندات التصالح حتى الآن تمهيدا لاتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الازالة فور حلول التوقيت.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى انه سبق أن تم الإعلان على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيس بوك" عن أسلوب التقدم على التصالح فى المخالفة، والمستدات المطلوبة للتقديم على طلب التصالح.

كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قد أكد أنه تم  استرداد (40) وحدة سكنية متعدى عليها من قبل بعض المواطنين المخالفين بإسكان الشباب فى "التجمع الأول" خلال حملة أمنية مكبرة ضمت مختلف قطاعات الشرطة، ومسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة.  

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الحملة المكبرة جاءت تحت إشراف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول وبقيادة المهندس محمد عرفات، المشرف العام على الادارة المركزية للتنمية، والعقيد هشام مهدي، مدير أمن الجهاز بالتجمع الأول، والمهندس أحمد فراج، مدير عام التنمية بالتجمع الأول، ورئيس لجنة الإزالات المهندس اسلام عمرو وقيادات إدارات وزارة الداخلية من شرطة"التعمير، المرافق، المباحث، مباحث التعمير، الأمن العام" وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى.

 

 


وزاره الإسكان

اخبار وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

مخالفات البناء

مباحث التعمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة