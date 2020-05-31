اعتقال 1400 فى 17 مدينة أمريكية و إصابة 13 شرطيا خلال الاحتجاجات الأخيرة

كتب سمير حسنى

اعتقلت الشرطة الأمريكية 120 شخصا في مدينة نيويورك بعد إصابة 13 من عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات المنددة بمقتل فلويد، ليصل إجمالي عدد المعتقلين في الاحتجاجات 1400 في 17 مدينة أمريكية، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

كانت وسائل إعلام أمريكية كشفت فى خبر عاجل قبل قليل، بمقتل 3 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، والتى تشهد احتاججات ومظاهرات كبيرة بعد مقتل رجل أسود على يد عناصر الشرطة الأمريكية.

وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية حالياً، بسبب وفاة شخص من أصحاب البشرة السمراء على يد شرطي في مدينة مينيابوليس منذ أيام.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، يعلق فيها على الاحتجاجات قائلاً إن 80 % من المتظاهرين في مدينة مينيابوليس، من خارج الولاية، ويضرون بالأعمال الصغيرة التابعة لأصحاب البشرة السمراء، بينما مجتمع المدينة الحقيقي يعملون بجد من أجل السلام والمساواة".

وقالت وكالة التحقيقات الجنائية فى مينيابوليس إن ديريك شوفين، الشرطى المتهم بقتل جورج فلويد ، محتجز فى سجن خارج المقاطعة، حيث تم اعتقاله بسبب التهديدات الموجهة إلى مكتب مأمور المقاطعة.



وذكرت صحيفة "ستار تريبيون" أن شوفين، 44 عاما، محتجز في سجن مقاطعة رمزى بكفالة قدرها 500 ألف دولار في مقاطعة هينيبين بعد اتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية .