استعجال تقرير الطب الشرعى لجثة مسن قتله أهالى روض الفرج أثناء محاولته اغتصاب فتاة

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار ياسر ابو غنيمة المحامي العام، باستعجال تقرير الطب الشرعى لجثة مسن، قتله الأهالى فى روض الفرج، بعد ضبطه أثناء محاولته اغتصاب فتاة، حيث كشفت المناظرة لجثة المسن انه توفي نتيجة الضرب المبرح، حيث لم يتحمل الضربات نظرا لكبر سنه مما تبين انه اصيب بنزيف داخلي في المخ وكسر في الجمجمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم أحمد الشيخ رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج مفاده وجود متوفى بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالى عليه.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين قيام الأهالى بضبط مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنية أمام أحد المنازل فتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى توفي، وبالعرض على اللواء أشرف الجندى مدير الأمن أمر بتحرير محضر بالواقعة.