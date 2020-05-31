أمن الجيزة يقود حملات لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات

كتب بهجت أبو ضيف

نشرت مديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد عدة أكمنة شرطية، بالطرق والميادين، لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي السيارات الأجرة والميكروباص، حال عدم ارتداءه كمامة طبية، أو وجود أى راكب بدون كمامة، في اليوم الثاني لتنفيذ قرار تحرير محاضر ضد الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامات.

وشهد اليوم الأول لتطبيق القرار تحرير عشرات المحاضر للسائقين، ومواطنين لعدم ارتداء الكمامات، بأنحاء محافظة الجيزة.

وذكرت وزارة الداخلية أنه في إطار الحرص على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

فإنه إعتباراً من اليوم، سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم بإعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.