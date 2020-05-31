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أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض البلطي والثعابين

الأحد، 31 مايو 2020 11:51 ص
أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض البلطي والثعابين سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 31-5-2020 ، استقرارا وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث يشهد سوق الأسماك إقبالا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ولكن ظلت الأسعار مستقرة بالأسواق نظرا لزيادة الإنتاج المحلي من في المزارع السمكية. 
 
وانخفض سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين23-26  مقابل  24– 27جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-23جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى17 – 37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 
فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 60-80جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 60-80 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين25-35 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، وانخفض  سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210  جنيها مقابل 60-220جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو . 
 
كما سجل سعر البورى ليتراوح بين 32- 45جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 40- 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 100 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 350 جنيها.

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