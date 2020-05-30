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السبت، 30 مايو 2020 05:03 م
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FDA توافق على عقار جديد لعلاج مضاعفات الأورام الليفية عند السيدات

السبت، 30 مايو 2020 05:00 م
FDA توافق على عقار جديد لعلاج مضاعفات الأورام الليفية عند السيدات FDA
كتبت هند عادل

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكيةFDA  يوم الجمعة على العلاج الشفوي لشركة Abbvie Inc لإدارة نزيف الحيض الثقيل المرتبط بالأورام الليفية لدى النساء قبل انقطاع الطمث، ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" يعد هذا العلاج هو الخيار الأول غير الجراحي المتاح للمرضى الذين يعانون من هذه الحالة.

الأورام الليفية هي أورام حميدة في الرحم يمكن أن تسبب نزيف الحيض الثقيل ، والألم ، ومشاكل الأمعاء أو المثانة والعقم، وهي أكثر شيوعًا لدى النساء في الفئة العمرية من 35 إلى 49 عامًا وهي سبب رئيسي للإزالة الجراحية للرحم في الولايات المتحدة.

وحذرت الـ FDA على ملصق الدواء بشأن زيادة خطر تجلط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وحذرت الوكالة أيضًا من أن النساء اللواتي يتناولن الدواء لأكثر من 24 شهرًا أكثر عرضة لفقدان العظام.

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أعلنت من قبل عن إصابتها بورم ليفي في الرحم ، والأورام الليفية هي نمو غير طبيعي يتطور في رحم المرأة، وفي بعض الأحيان تصبح هذه الأورام كبيرة جدًا وتتسبب في ألم شديد في البطن وفترات حيض شديدة، و في حالات أخرى، لا تسبب أي علامات أو أعراض على الإطلاق، وعادة ما تكون الزوائد حميدة أو غير سرطانية.

علاج جديد

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية  (NIH)، تعانى حوالي 80 % من النساء قبل سن 50 من الورم الليفى، ومع ذلك، فإن معظم النساء لا تعاني من أي أعراض وقد لا تعرف أبدا أنها مصابة بأورام ليفية.

 

 

 


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