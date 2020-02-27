شيرين أعلنت إصابتها به.. ما هو الورم الليفى بالرحم وخيارات علاجه؟

كتبت إيناس البنا

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الإعلان عن إصابتها بورم ليفي في الرحم ويوضح "اليوم السابع" في التقرير التالي ما هو الورم الليفي بالرحم وما هى خيارات الجراحة وأسباب الإصابة وأعراضه.

الأورام الليفية هي نمو غير طبيعي يتطور في رحم المرأة، وفي بعض الأحيان تصبح هذه الأورام كبيرة جدًا وتتسبب في ألم شديد في البطن وفترات حيض شديدة، و في حالات أخرى، لا تسبب أي علامات أو أعراض على الإطلاق، وعادة ما تكون الزوائد حميدة أو غير سرطانية.

وفقا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH)، تعانى حوالي 80 % من النساء قبل سن 50 من الورم الليفى، ومع ذلك، فإن معظم النساء لا تعاني من أي أعراض وقد لا تعرف أبدا أنها مصابة بأورام ليفية.

أسباب تكون الورم الليفي بالرحم

من غير الواضح لماذا تتطور الأورام الليفية، ولكن هناك عدة عوامل قد تؤثر على تكوينها.

1- تغير الهرمونات

يعد هرموني الاستروجين والبروجستيرون الهرمونات التي تنتجها المبايض وهذه الهرمونات جديد خلال كل دورة الحيض، وقد يحفز نمو الأورام الليفية.

2- تاريخ العائلة

العامل الوراثي قد يتحكم أيضا في فرص الإصابة الأورام الليفية، خاصة إذا كانت أمك أو أختك أو جدتك لها تاريخ في هذه الحالة.

3- الحمل

الحمل يزيد من إنتاج هرمون الاستروجين والبروجستيرون في الجسم، وبالتالي قد تتطور الأورام الليفية وتنمو بسرعة أثناء الحمل .

أعراض الورم الليفى بالرحم



تعتمد الأعراض على عدد الأورام التي تعاني منها المرأة وكذلك حجمها، فإذا كان الورم صغيرًا جدًا أو كنت تعاني من انقطاع الطمث، فقد لا تظهر أي أعراض.

وقد تنكمش الأورام الليفية أثناء وبعد انقطاع الطمث، وذلك لأن النساء اللائي يعانين انقطاع الطمث يعانين أيضا من انخفاض في مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون، وهذه الهرمونات تحفز نمو الورم الليفي.

قد تشمل أعراض الأورام الليفية ما يلي:

نزيف حاد بين أو خلال فترة الحيض بما في ذلك جلطات الدم.

ألم في الحوض أو أسفل الظهر.

زيادة التشنج الحيض.

زيادة التبول.

ألم أثناء الجماع.

الحيض الذي يستمر لفترة أطول من المعتاد.

الشعور بالامتلاء في أسفل البطن.

تورم أو توسيع البطن.

خيارات علاج الورم الليفي



سيقوم الطبيب بوضع خطة علاجية بناءً على العمر وحجم الأورام الليفية والصحة العامة .

1- خيارات العلاجات المنزلية والعلاجات الطبيعية



يمكن أن يكون لبعض العلاجات المنزلية والعلاجات الطبيعية تأثير إيجابي على الأورام الليفية، بما في ذلك:

العلاج بالإبر.

اليوجا.

التدليك.

التغييرات الغذائية يمكن أن تساعد أيضا، فيجب تجنب اللحوم والأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، واستبدالها بالأطعمة الغنية بالفلافونويد والخضروات الخضراء والشاي الأخضر وأسماك المياه الباردة مثل التونة أو السلمون .

2- العلاج بالأدوية



يمكن للطبيب وصف الأدوية التي تنظم مستويات هرمونك لتقليص الأورام الليفية، مثل منبهات هرمون الغدد التناسلية (GnRH) ، التى ستؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون ووقف الحيض وتقليص الأورام الليفية.

تشمل الخيارات الأخرى التي يمكن أن تساعد في السيطرة على النزيف والألم ، ولكنها لن تقلص أو تقضي على الأورام الليفية ، ما يلي:

جهاز داخل الرحم (اللولب) الذي يطلق هرمون البروجستيرون.

مسكنات الألم المضادة للالتهابات بدون وصفة طبية.

حبوب منع الحمل.

خيارات العلاج بالجراحة

