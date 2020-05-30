وكيل أوقاف الأقصر يعلن منع الدخول للإدارات بدون ارتداء الكمامة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ التعليمات المشددة والخاصة بمقاومة فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع إنتشار العدوى بين الأهالى، وذلك على مستوى الوزارات والقطاعات الحكومية، تقرر عدم دخول الموظفين والأهالى لمقرات وإدارات الأوقاف بالمحافظة إلا بإرتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى "الجوانتى".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم التنبيه على جميع العاملين بالمديرية وبمختلف وظائفهم الدعوية والإدارية، أنه إعتبارا من يوم الأحد المقبل، سوف يمنع الدخول إلى مقر ديوان عام المديرية والإدارات التابعه لها، إلا بعد ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى ( الجونتى)، وكذلك جميع المواطنين المحترمين الذين يترددون لقضاء مصالحهم بديوان عام المديرية أو الإدارات التابعة لها، وذلك حفاظاً على صحة الجميع، مع التنبيه المشدد بإتباع جميع التعليمات الصادرة فى هذا الشأن من الجهات ذات الإختصاص.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك ، وما لمسناه من وعي والتزام لدى المواطنين تجاه ما تم من إقامة صلاة التراويح بمسجد سيدنا عمرو بن العاص "رضي الله عنه" والجامع الأزهر ومسجد الفتاح العليم ، وما تم من إقامة صلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة "رضي الله عنها" ومسجد الفتاح العليم، أعدت وزارة الأوقاف المصرية خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد ، وسيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل، ووجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل ، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.