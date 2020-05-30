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مقتل ضابط فيدرالى وإصابة آخر فى إطلاق نار أثناء مظاهرات بكاليفورنيا

السبت، 30 مايو 2020 05:36 م
مقتل ضابط فيدرالى وإصابة آخر فى إطلاق نار أثناء مظاهرات بكاليفورنيا الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال

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أعلنت شرطة مدينة أوكلاند فلا ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل ضابط في خدمة الحماية الفيدرالية وإصابة آخر جراء إطلاق نار حصل خلال مظاهرات في المدينة الليلة الماضية.

وأكدت الشرطة بحسب" روسيا اليوم" أن الضابطين في خدمة الحماية الفيدرالية التابعة لوزارة الأمن الداخلي كانا مرابطان في مبنى وسط أوكلاند الفدرالي، مشيرة إلى أن التحقيق جار في الحادث.

وأكد متحدث باسم شرطة أوكلاند لشبكة "سي إن إن" أن 7.5 ألف متظاهر على الأقل خرجوا الليلة الماضية إلى شوارع المدينة احتجاجا على مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس جراء استخدام ضباط شرطة العنف المفرط.

ولفتت الشرطة إلى ورود تقارير عن أعمال شغب ونهب وسرقة وإحراق واعتداءات على عناصر للشرطة خلال مظاهرات الليلة الماضية، مؤكدة إلقاء القبض على عدد من الأشخاص.

 


أمريكا

كاليفورنيا

أوكلاند

تظاهرات

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