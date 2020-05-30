مصرع طفل سقط من الطابق الخامس أثناء اللعب بطائرة ورقية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات حتفه إثر سقوطه من الطابق الخامس أرضا أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقية بمنطقة المنشية الجديدة ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحله بورود إشارة لشرطة النجدة بسقوط طفل من الطابق الخامس في الشارع أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقية، وتبين من التحريات التي اجراها الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، ان الطفل اختل توازنه وسقط ارضا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.