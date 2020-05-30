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مدير مستشفى الأقصر الدولى يعلن بدء دخول المترددين بالكمامات ومنع اصطحاب الأطفال

السبت، 30 مايو 2020 08:07 م
مدير مستشفى الأقصر الدولى يعلن بدء دخول المترددين بالكمامات ومنع اصطحاب الأطفال مدير مستشفى الأقصر الدولى يعلن بدء الدخول للمترددين بالكمامات
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور إسماعيل العربى مدير مستشفى الأقصر الدولى بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أنه فى إطار تنفيذ التعليمات المشددة والخاصة بمقاومة فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع إنتشار العدوى بين الأهالى، أنه على جميع المترددين للمستشفى ابتداء من اليوم، ضرورة ارتداء الماسك (الكمامة) قبل وأثناء التواجد داخل حرم المستشفى، وعدم إصطحاب الأطفال للمستشفى نهائيا إلا لتوقيع الكشف الطبي على الطفل.

وأوضح مدير مستشفى الأقصر الدولى، أنه تم مؤخراً تركيب بوابتين إلكترونيتين أحداهما على مدخل المستشفى والأخرى على بوابة العيادات الخارجية للمستشفى، وذلك حرصاً على سلامة العاملين والمرضى المترددين على المستشفى يومياً، موضحاً أن العيادات الخارجية بالمستشفى تستقبل 200 مريض يومياً، بجانب أن عدد العاملين بالمستشفى 1300 مقسمين على مجموعات للحفاظ على العمل داخل المستشفى، مضيفاً أن البوابات مدعومة بمواد مطهرة معتمدة من وزارة الصحة والهدف منها تعقيم جميع المترددين على المستشفى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إدارة المستشفى تحرص كل الحرص على حماية جميع المترددين وهناك المزيد من الإجراءات الوقائية.

وكان قد أعلن الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه نظراً لعودة الموظفين إلى أعمالهم فى جميع منشآت الصحة، تقرر على الجميع من الأطباء والموظفين بالمواقع الصحية بضرورة ارتداء الماسك وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، وكذلك كافة المواطنين المتوجهين لمقرات الخدمات الصحية ضرورة ارتداء الكمامات لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه على جميع المتوجهين لأى مقر خدمة صحية لطلب خدمة أو تطعيمات أو أي خدمة، ضرورة الإلتزام بالتعليمات وإرتداء الكمامات، موضحاً أن بعض المواطنين اعترضوا على تسليم الملفات بالإدارة، وذلك لوجود تطعيمات أطفالهم بها وخوفهم على أولادهم من العدوى، لذلك تمت الاستجابة لطلبات الأهالى وقررت الإدارة تسليم الملفات على بوابة مستشفى صدر إسنا فى حدود خمسة عشر ملف يومياً، وتزيد تدريجياً.

دخول المواطنين للمستشفى بالكمامات فقط
دخول المواطنين للمستشفى بالكمامات فقط

 

مدير مستشفى الأقصر الدولى يعلن بدء الدخول للمترددين بالكمامات
مدير مستشفى الأقصر الدولى يعلن بدء الدخول للمترددين بالكمامات

 

مستشفى الأقصر الدولى تطبق قرار الدخول بالكمامة
مستشفى الأقصر الدولى تطبق قرار الدخول بالكمامة

 


الاقصر

مستشفى الاقصر الدولى

ارتداء الكمامات بالمستشفيات

اخبار الاقصر

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

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