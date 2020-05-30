محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الثانى بنسبة نجاح 99.8%

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسى الثاني لامتحان الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 99.8%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 98.64%، ونتيجة الصم وضعاف السمع 100%، والنور للمكفوفين 100%، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وفى كلمته هنأ المحافظ، الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الامور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، وتجدر الإشارة إلى أن إدارة كفر شكر وقها التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 100%.

ومن جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 94 ألف و729 طالب وطالبة، أدى الامتحان منهم 93 الف و195 طالب وطالبة.

وفى سياق أخر اكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز اللجان على أن تحتوى اللجنة على 14 طالبا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات.

وأضاف، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع وتم الاتفاق مع مجالس الأمناء بكافة الإدارات بضرورة التواجد للمشاركة فى تنظيم ومتابعة دخول الطلبة لأداء الاختبارات.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية



المحافظ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية