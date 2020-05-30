محافظ الشرقية: مهلة أسبوعين لإنتهاء 567 طلب تقنين وضع لأراضى أملاك الدولة

الشرقية – إيمان مهنى

أمهل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء أسبوعين للإنتهاء من 567 طلب تقنين وضع أراضى أملاك الدولة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير العقود الابتدائية. وأكد حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب وعوده آخر شبر من أملاك الدولى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات عليها.

وطالب بإعداد تقرير يومى موضح به الحالات التى تم الانتهاء من تقنين أوضاعها وطلبات التصالح لتسريع وتيرة العمل فى هذا الملف الحيوى والهام، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تقصير، وقال " اللى مش قادر يعمل معنا خلال الفترة الحالية يقدم اعتذار".

وجاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ و اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، مشددا على سرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لتقنين أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بنطاق دائرة المحافظة، وسرعة البت فيها، والحفاظ على الأراضي، التى جرى إستردادها، وعدم السماح بالتعدى عليها مرة أخرى.

وقرر محافظ الشرقية عقد اجتماع برئاسة المهندسه لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ خلال الأسبوع الجارى للوقوف على طلبات التصالح المقدمى لتقنين أراضى أملاك الدولة لاتخاذ اللازم قانوناً حيالها.