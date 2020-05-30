اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية: مهلة أسبوعين لإنتهاء 567 طلب تقنين وضع لأراضى أملاك الدولة

السبت، 30 مايو 2020 02:59 م
محافظ الشرقية: مهلة أسبوعين لإنتهاء 567 طلب تقنين وضع لأراضى أملاك الدولة جانب من الاجتماع
الشرقية – إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمهل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء أسبوعين للإنتهاء من 567 طلب تقنين وضع أراضى أملاك الدولة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير العقود الابتدائية. وأكد حرص الدولة المصرية بكامل أجهزتها على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التى هى حق الشعب وعوده آخر شبر من أملاك الدولى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات عليها.

وطالب بإعداد تقرير يومى موضح به الحالات التى تم الانتهاء من تقنين أوضاعها وطلبات التصالح لتسريع وتيرة العمل فى هذا الملف الحيوى والهام، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تقصير، وقال " اللى مش قادر يعمل معنا خلال الفترة الحالية يقدم اعتذار".

وجاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ و اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، مشددا على سرعة الانتهاء من فحص الطلبات المقدمة لتقنين أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بنطاق دائرة المحافظة، وسرعة البت فيها، والحفاظ على الأراضي، التى جرى إستردادها، وعدم السماح بالتعدى عليها مرة أخرى.

وقرر محافظ الشرقية عقد اجتماع برئاسة المهندسه لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ خلال الأسبوع الجارى للوقوف على طلبات التصالح المقدمى لتقنين أراضى أملاك الدولة لاتخاذ اللازم قانوناً حيالها.

 

 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

تقنين الوضع بالشرقية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين أبرز ملامح برتوكول علاج كورونا

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

من اليوم ولمدة 15 يوما ..حظر التجوال يبدأ من 8 مساء وغلق المحال فى الـ 5

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

تعرف على طريقة العزل المنزلي لتحمي نفسك وأسرتك.. فيديو

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8%

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 250 سيارة بقيمة 48 مليون جنيه خلال إبريل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة