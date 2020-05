كيم كاردشيان تقود حملة لجمع تبرعات للقصاص ومحاكمة قاتل جورج فلويد

حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، على الانضمام للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، بسبب مقتل شاب من أصول أفريقية على يد الشرطة في مدينة مينابوليس منذ أيام.

وتضامنت نجمة تليفزيون الواقع مع الاحتجاجات بتغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت: "في كل مرة يتم قتل فيها شخص من أصحاب البشرة السمراء نتيجة عنف ما، لا أجد الكلمات التي تصف موقفي".

Please sign this petition to help us get justice for George and his family! #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd https://t.co/KPNaYWRwHD