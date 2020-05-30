كيم كاردشيان تقود حملة لجمع تبرعات للقصاص ومحاكمة قاتل جورج فلويد

كتب آسر أحمد

حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، على الانضمام للاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، بسبب مقتل شاب من أصول أفريقية على يد الشرطة في مدينة مينابوليس منذ أيام.

وتضامنت نجمة تليفزيون الواقع مع الاحتجاجات بتغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قالت: "في كل مرة يتم قتل فيها شخص من أصحاب البشرة السمراء نتيجة عنف ما، لا أجد الكلمات التي تصف موقفي".

Please sign this petition to help us get justice for George and his family! #BlackLivesMatter #JusticeForGeorgeFloyd https://t.co/KPNaYWRwHD — Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 30, 2020

كما حرصت النجمة العالمية على التضامن مع حملة القصاص من الضابط المسئول عن مقتل الشاب جورج فلويد، وطالبت متابعيها بضرورة الانضمام لعريضة التوقيعات المخصصة لمطالبة المسئولين بسرعة محاكمة المتسببين في مقتل فلويد وتحقيق العدالة لعائلته.

وعلى جانب آخر، قالت وكالة التحقيقات الجنائية فى مينيابوليس إن ديريك شوفين ، الشرطى المتهم بقتل جورج فلويد، محتجز فى سجن خارج المقاطعة حيث تم اعتقاله بسبب التهديدات الموجهة إلى مكتب مأمور المقاطعة.

وذكرت صحيفة "ستار تريبيون" أن شوفين ، 44 عامًا، محتجز في سجن مقاطعة رمزى بكفالة قدرها 500 ألف دولار في مقاطعة هينيبين بعد اتهامه بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ من الدرجة الثانية.