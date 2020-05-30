اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس بالجريمة وشروط صحتها وفقا للقانون

السبت، 30 مايو 2020 06:00 ص
كل ما تريد معرفته عن حالات التلبس بالجريمة وشروط صحتها وفقا للقانون كلبش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى - أحمد عبد الهادى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن حالات التلبس بالجريمة في القانون، حول هذا الأمر يوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كل ما يتعلق بحالات التلبس طبقاً للقانون.
 
وجاءت حالات التلبس بارتكاب الجريمة فى القانون المصرى كالآتى:
 
-الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
 
-الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
 
-الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة).
 
-الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة).
 
 
*شروط صحة التلبس بالجريمة:
 
_الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه.
 
_الشرط الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع.
 
 وتفترض تلك الحالات مشاهدة مأمور الضبط القضائى للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادى.
 
والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائى، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة؛ حيث إن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل الرؤية والشم و السمع وغيرها من الحواس كشم رائحة المخدر تنبعث من المتهم، أو سماع صوت الأعيرة النارية، أو استغاثة من المجنى عليه، أى إدراك الجريمة بأى حاسة من الحواس، ويكفى لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائى إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، مثال ذلك: إلقاء المواد التى كان يحملها المتهمون فى سيارتهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة.
 
وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.
 
ويقدم طلب إلى رئيس مجلس النواب فى حالة الحصانة البرلمانية لرفع الحصانة، ويقدم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى حالات الحصانة القضائية، وذلك لإسقاط الحصانة ومتابعة إجراءات التحقيق.
 
 
 

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