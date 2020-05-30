قاموس كورونا.. ما هو تسطيح المنحنى ودوره فى السيطرة على الوباء

كتبت فاطمة خليل

"تسطيح المنحنى" أو flattering the curve .. مصطلح أصبحنا نسمعه كثيراً في ظل وباء فيروس كورونا، فماذا يعني تسطيح المنحنى وما هو دوره في السيطرة على الوباء، هذا ما نحاول معرفته من خلال سلسلة "قاموس كورونا" التي نشرح فيها معاني المصطلحات المتعلقة بالفيروس التي يستخدمها العلماء حول العالم، وفقاً لموقع جامعة ميتشجان الأمريكية.

ما هو تسطيح المنحنى لوباء كورونا



هو مصطلح يستخدمه مسئولو الصحة العامة طوال الوقت.. رسم بياني بسيط يظهر سرعة انتشار كورونا وتسطيح هذا المنحنى يعني نزول الخط البياني، كما في الصورة أعلاه، ليصبح مستوياً وبذلك يمكن السيطرة على انتشار الوباء.

إذا نظرت إلى الصورة أعلاه، يمكنك أن ترى منحنيين:

-المنحنى النحيف الطويل سئ - وهذا يعني أن الكثير من الناس سيمرضون في وقت واحد، في فترة زمنية قصيرة لأننا لا نتخذ خطوات كافية لمنع الفيروس من الانتشار من شخص لآخر.

والمنحنى الثاني المسطح "السيناريو الجيد" يشير إلى انخفاض عدد المرضى إذا قمنا بمنع انتشار الفيروس،وهذا يعني أنه لن يمرض معظم الناس في وقت واحد وبالتالي يمكن أن تكفى المستشفيات للمرضى الموجودين حالياً.

وتحاول الدول تسطيح المنحنى بتقليل انتشار الفيروس وإجراءات الحظر حتى لا يصبح هناك الكثير من المرضى في نفس الوقت، وهذا يعني أن بعض الأشخاص لن يحصلوا على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها - سواء كان لديهم فيروس كورونا أم أي مرض آخر وتزداد الوفيات التي كان من الممكن إنقاذ حياتهم.

قال المؤرخ الطبي الدكتور هوارد ماركل، الخبير في جامعة ميشيجان والذى درس آثار الاستجابات المماثلة للأوبئة الماضية، إن تسطيح المنحنى ضروري للغاية وقد نجح مع أوبئة أخرى في الماضي.

وأضاف "يمكن أن ينتشر تفشي المرض في كل مكان وفى نفس الوقت، نحتاج جميعًا إلى التدخل لمحاولة منع انتشار الحالات ".وقال ماركيل، إن المنحنى السفلي المسطح أفضل كثيرًا - ولكنه سيستغرق مجهوداً للعمل بين المواطنين والدول للوصول لذلك.وقد درس ماركيل من قبل هو وزملاؤه آثار الجهود المبذولة لوقف انتشار جائحة إنفلونزا عام 1918 ووباء إنفلونزا H1N1 لعام 2009.

إذا اتخذ الأفراد والمجتمعات خطوات لإبطاء انتشار الفيروس، فإن هذا يعني أن عدد حالات كورونا سوف يمتد عبر فترة زمنية أطول وهذا يعني أنه يتناسب مع قدرة نظام الرعاية الصحية في البلاد لمساعدة كل شخص مريض.

وأوضح ماركيل"إذا لم يكن لديك العديد من الحالات التي تأتي إلى المستشفيات والعيادات في وقت واحد، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى تقليل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس وأسباب أخرى".

والأهم من ذلك أن تسطيح المنحنى يمنح الوقت للعلماء لابتكار علاجات وأدوية وربما لقاح لفيروس كورونا.

عامل رئيسي آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو زيادة احتمال إصابة الأطباء والممرضات والذين يعملون بالفعل في مجال الرعاية الصحية.

و كلما زاد عدد حالات COVID-19 الموجودة في أي وقت، كلما زاد احتمال إصابة البعض بها، سواء في المجتمع أو في العمل نو بمجرد مرضهم ، يحتاجون إلى الابتعاد عن المرضى لأسابيع، مما يعني قلة الأطباء والممرضين لرعاية المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية.