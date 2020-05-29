قاموس كورونا.. ماذا تعنى الذروة الثانية للفيروس ومتى ستحدث؟

كتبت فاطمة خليل

حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً من ذروة ثانية لفيروس كورونا، ويرى خبراء الأمراض المعدية أنه قد تحدث ذروة أو ارتفاع في عدد حالات الإصابة مرة أخرى عندما ينتهي الصيف، وقد سمعنا مؤخراً عن مصطلح "ذروة ثانية" فماذا يعني هذا المصطلح.. هذا ما نحاول التعرف عليه من خلال " قاموس مصطلحات كورونا" الذى يقدمه "اليوم السابع".

ووفقاً لموقع "CNN" ففي الوقت الذي ما زلنا نعيش فيه في ظل انتشار كورونا، وما زالت الحالات تتصاعد ، يمكن أن تقفز العدوى فجأة وبشكل ملحوظ "في أي وقت" وهذا يمكن أن يسمى "ذروة ثانية".



كورونا

وقال الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية الاثنين الماضى "قد نحصل على ذروة ثانية بهذه الطريقة حين تقفز العدوى وتتصاعد فجأة".

ولن تتكشف الذروة الثانية بدقة أو بشكل تدريجي مثل الموجة الثانية للانتشار، حيث تختلف "الذروة الثانية" عن "الموجة الثانية"، قد تعني الذروة الجديدة حدوث ارتفاع مفاجئ في الحالات، مما قد يثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية مرة أخرى وربما يتسبب في عدد أكبر من الوفيات.

ويعتمد ما إذا كنا نرى أن الارتفاع السريع في الحالات في الخريف على ما نقوم به الآن.



ذروة ثانية كورونا

كيف يمكن أن تبدو الذروة الثانية لكورونا وخطورتها؟



في سيناريو الذروة الثانية، سترتفع حالات الفيروس التاجي بشكل حاد وسريع حتى تصل إلى ارتفاع جديد، على الأرجح بعد فترة ظل فيها معدل الإصابة ثابتًا إلى حد ما.

وذلك يختلف عن الموجة الثانية لكورونا، التي قد تتكشف العدوى بشكل تدريجي وتؤثر على مناطق مختلفة من العالم في أوقات مختلفة.

في سيناريو الذروة الثاني يمكن أن يصاب نفس العدد من الأشخاص لكن في نفس الوقت، هذا يعني أن العديد من الأشخاص مصابون بالفيروس التاجي في نفس الوقت، وفى أثناء موسم الإنفلونزا كذلك، الأمر الذي سيثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية.

قال الدكتور جابي كيلين، مدير قسم طب الطوارئ في جامعة جونز هوبكنز، إنه عندما تكون المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية منهكة، فهناك احتمال أكبر للوفيات التي كان يمكن انقاذها.

إن السبب الحقيقي الوحيد لمحاولة تهدئة هذه الذروة الثانية هو منع الوفيات التي يمكن انقاذها، حتى يتمكن نظام الرعاية الصحية من رعاية كل من يحتاج إليها ومنحهم أفضل فرصة ممكنة لتحقيق نتيجة صحية.وكلما كان معدل الإصابة أكثر ثباتًا، كان من السهل التحكم به لعلاج المرضى.

وقال كيلين، فإن الذروة ستشهد قفزة كبيرة في الوفيات التي كان يمكن انقاذها، وليس فقط في مرضى كورونا.

قد يجد الأشخاص المصابون بأمراض مثل السرطان وداء السكري التي تعتمد بشكل منتظم على المستشفيات في العلاج تأخرًا في الرعاية الصحية، مما قد يهدد صحتهم.

وإذا كانت المستشفيات تعاني من مرضى فيروسات التاجية، فقد تكون هناك مساحة أقل للمرافق لمرضى الطوارئ الذين أصيبوا فجأة بالمرض، وقد يموت المزيد من الناس دون داع.



ذروة ثانية لكورونا

متى ستحدث الذروة الثانية لكورونا وشدتها



من المحتمل أن تحدث الذروة الثانية خلال فصل الخريف أو أواخر الشتاء لتتزامن مع موسم الإنفلونزا.

ولكن إذا خرجت الدول عن الوضع الوبائي الآن، وأعيد فتحه على نطاق واسع وعادت إلى حد كبير إلى حياة ما قبل الفيروس التاجي، فقد تحدث الزيادة في الحالات في وقت مبكر في أواخر يونيو.