فوائد الجرجير ومركبات وعناصر يحتوى عليها

كتبت نهير عبد النبى

يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والبشرة والشعر، كما يدخل زيت الجرجير فى مستحضرات التجميل ويساعد على علاج العديد من المشاكل الجلدية، وحسب ما ذكره موقع watercress فإن فوائد الجرجير هى:

فوائد الجرجير:



1:يساعد الجرجير على وقف الشيخوخة الجلدية ويبطئها ، حيث يتحلل الإيلاستين والكولاجين في الجلد بسبب أشعة الشمس. يمكن أن تساعد المركبات الموجودة فى الجرجير وفيتامين سى على إيقاف ومنع انهيار الكولاجين والإيلاستين ويؤدي إلى زيادة إنتاج الكولاجين مما يؤدي إلى بشرة أكثر شبابًا وأكثر صحة ومرونة.

2:يساعد الجرجير على خفض ضغط الدم، يحيث يحتوي الجرجير على النترات التي تساعد على خلق المرونة وفي الأوعية الدموية مما يقلل من ضغط الدم.

3:يساعد على محاربة سرطان الثدي والقولون، حيث يحتوى الجرجير على مركب إيسوثيوسيانات فينيل إيثيل (PEITC) ، الذى يحد من خطر الاصابة بالأورام السرطانية.

4:يحسن صحة العين،حيث يحتوى على مركبات اللوتين وزياكسانثين التى تساعد على منع الضوء الأزرق من الوصول إلى الشبكية مما يعني انخفاضًا في الضرر التأكسدي الناجم عن الضوء والذي قد يؤدي إلى الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

5:يساعد في الحفاظ على مستويات الحديد الصحية، حيث يحتوي الجرجير على مستويات عالية من الحديد التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والوقاية من الانيميا والضعف.

6:يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى والحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الفيروسات والعدوى.

7:يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تحسين كثافة العظام وصحتها وتقوية العضلات والوقاية من الهشاشة والضعف.

8:يحافظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمى ويحميه من الالتهابات والقرح.

9:تناول الجرجير يعمل على طرد السموم والجراثيم من الجسم وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات.

10:تناول الجرجير يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويساعد على تنشيط الذاكرة والتركيز.