اليوم السابع
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خالد صلاح
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فرنسا وبريطانيا وألمانيا "تأسف" لإنهاء أمريكا إعفاءات من العقوبات على إيران

السبت، 30 مايو 2020 11:34 ص
فرنسا وبريطانيا وألمانيا "تأسف" لإنهاء أمريكا إعفاءات من العقوبات على إيران سلاح نووي
روتيرز

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 انتقدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم السبت قرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات من العقوبات كانت تتيح العمل في مواقع نووية إيرانية بهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك "نأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات الثلاثة".

وأضافت "هذه المشروعات التي أقرت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2231 تخدم مصالح الجميع في عدم الانتشار النووي وتوفر للمجتمع الدولي تأكيدات بشأن الطبيعة‭‭‬‬ السلمية والآمنة المحضة للأنشطة النووية الإيرانية".

وكانت الإعفاءات تتيح لشركات روسية وصينية وأوروبية العمل على تحويل نشاط مفاعل آراك الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل وعلى تزويد مفاعل أبحاث في طهران باليورانيوم المخصب وعلى نقل الوقود المستنفد للخارج.

 

 

 

 

 


ايران

طهران

مواقع نووية

تطوير النووي

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