فرنسا: الحصيلة اليومية لوفيات كورونا دون الـ100 لليوم العاشر على التوالى

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليبقى معدل الوفيات اليومية دون 100 حالة لليوم العاشر على التوالى.

وأعلنت المديرية العامة للصحة (DGS) عن أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى والمرضى الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة قد انخفض مرة أخرى في غضون 24 ساعة.

وبلغ عدد المصابين في المستشفيات يوم السبت 14380 مقابل 14695 في اليوم السابق، في حين أن المرضى الذين يعانون من إشكال حاد من "COVID-19" ويحتاجون للمكوث في العناية المركزة انخفضت من 1361 إلى 1325.

وبحسب المديرية العامة للصحة، بلغ عدد الوفيات التي لوحظت في المستشفيات 18444 مقابل 18387 في اليوم السابق، بفارق 57 حالة.

وقالت السلطات الصحية إن حصيلة الوفيات في المؤسسات الاجتماعية والطبية والاجتماعية سيتم تحديثها يوم الثلاثاء 2 يونيو، وذلك وفق "روسيا اليوم".