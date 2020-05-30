صور.. رئيس محكمة النقض يتفقد سير العمل بالمحكمة فى أول أيام العمل

كتبت هدى أبو بكر

قرر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض ، معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم السبت ، جاء ذلك اثناء قيامه وبرفقته مساعدوه من قيادات المحكمة بتفقد قاعات المحكمة وأروقاتها والاطمئنان على تعقيمها ، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وصرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس المحكمة ، إن رئيس المحكمة شدد على جميع المسئولين بالمبنى على اتباع كافة التعليمات وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات دولة رئيس الوزراء.

وتابع رئيس المحكمة سير العمل بالاقسام الإدارية بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به ، لتسهيل المهمة على المتقاضين ، وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة لتقاضى وخدمة المتقاضين.

كان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، قرر عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وصرح المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلام لرئيس المحكمة، إن عودة العمل تأتى مع التشديد على الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.



التاكد من ارتداء جميع المترددين على المحكمة الكمامات



الزام جميع المترددين على المحكمة ارتداء الكمامة



بوابات محكمة النقض لفحص المترددين على المحكمة



تشديد الاجراءات مع سير العمل بالمحكمة



رئيس محكمة النقض يتفقد سير العمل بالمحكمة



رئيس محكمة النقض يتفقد سير العمل بالمحكمة



رئيس محكمة النقض يتفقد سير العمل بالمحكمة



رئيس محكمة النقض يتفقد سير العمل بالمحكمة



رئيس محكمة النقض يتفقد سير العمل بالمحكمة



رئيس محكمة النقض يتفقد سير العمل بالمحكمة



رئيس محكمة النقض يتفقد سير العمل بالمحكمة



رئيس محكمة النقض يتفقد سير العمل بالمحكمة