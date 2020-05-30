اليوم السابع
Ads
السبت، 30 مايو 2020 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة مطروح تعقم مواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا بأحد الأفران

السبت، 30 مايو 2020 06:24 م
صحة مطروح تعقم مواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا بأحد الأفران
مطروح حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح بأعمال رش وتعقيم بمواقع حالة الإصابة بفيروس كورنا بأحد الأفران الخاصة بمرسى مطروح اليومين الماضين، ومنزلي الحالتين المصابتين في شارع العمدة فرج وشارع الإمام مالك بمدينة مرسى مطروح لمنع انتشار الفيروس وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والرش بمواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا بأحد الأفران الخاصة بمرسى مطروح اليومين الماضيين.

وعلى جانب آخر سكرتير محافظة مطروح موقف سيارات الاجرة  واتوبيس غرب الدلتا  بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح لمتابعة التزام جميع السائقين عدم تحميل أى ركاب إلا بعد الالتزام بارتداء الكمامة.

جاء ذلك بناء على تكليفات محافظ مطروح بمتباعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد سكرتير محافظة مطروح على جميع السائقين الالتزام بتلك الاجراءات  وارتداء الكمامات مع محاسبة اى مقصر منعا لانتشار الفيروس وتعاون  الجميع من اجل المرور بتلك المرحلة والحفاظ على سلامة وصحة المصريين ، كما وجه لمدير المواقف ومدير موقف شركة اتوبيسات غرب الدلتا بتكثيف جهود النظافة.

صحة مطروح تعقم مواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا (1)
 
صحة مطروح تعقم مواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا (2)
 
صحة مطروح تعقم مواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا (3)
 
 
صحة مطروح تعقم مواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا (4)
صحة مطروح تعقم مواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا (5)

مطروح

كورونا

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سكرتير عام مطروح يتفقد موقف سيارات الأجرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السبت، 30 مايو 2020 05:27 م

محافظ مطروح: تم تحديد مخالطى حالة كورونا بواحة سيوة

الخميس، 28 مايو 2020 11:52 م

رسائل أطباء مستشفى النجيلة للحجر الصحى بمطروح: نعمل منذ 3 أشهر ونتعهد بمواصلة علاج مصابى فيروس كورونا حتى آخر مريض.. ويشكرون الدولة ووزيرة الصحة لدعمهم وتوفير المستلزمات الوقائية أولا بأول.. فيديو وصور

الخميس، 28 مايو 2020 03:00 م

محافظ مطروح يتفقد المعرض اللوجيستى لبيع الخضر والفاكهة.. صور

الخميس، 28 مايو 2020 01:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

كاريكاتير اليوم السابع ينعى الفنان الراحل حسن حسني جوكر الفن المصري

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ويوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف.. ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي للطلاب.. و"طلعت" يستعرض انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزير الاتصالات ويوجه باستمرار تطوير منظومة الإنترنت لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف.. ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي للطلاب.. و"طلعت" يستعرض انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية

دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة

دراسة فرنسية: دواء يعالج الروماتيزم يساهم فى محاربة أعراض كورونا الحادة

السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

السيسى يوجه فى لقائه مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات باستمرار تطوير خدمات وبنية الإنترنت

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

إنفوجراف.. 9 قرارات لرئيس الوزراء تطبق من اليوم وحتى 15 يوماً

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

أفضل لاعب في الدوري الياباني: محمد صلاح مثلى الأعلى فى كرة القدم

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

صور .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

أمير مرتضى: لافتة القرن ستعود على أسوار الزمالك.. وحذفنا شعار الكاف

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الشرطة تظهر العين الحمراء تجاه المخالفين لإجراءات مجابهة كورونا.. الداخلية: إجراءات حازمة تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة.. وضبط 141 ألف شخص اخترقوا الحظر وغلق 77 مقهى و8 آلاف مطعم ومحل مخالف

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية تضبط 4 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف ورشاشات

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه سائقى الأجرة حال وجود راكب بدون كمامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة