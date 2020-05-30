صحة مطروح تعقم مواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا بأحد الأفران

مطروح حسن مشالى

قامت مديرية الصحة بمطروح بالتعاون مع مركز ومدينة مرسى مطروح بأعمال رش وتعقيم بمواقع حالة الإصابة بفيروس كورنا بأحد الأفران الخاصة بمرسى مطروح اليومين الماضين، ومنزلي الحالتين المصابتين في شارع العمدة فرج وشارع الإمام مالك بمدينة مرسى مطروح لمنع انتشار الفيروس وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والرش بمواقع حالة الإصابة بفيروس كورونا بأحد الأفران الخاصة بمرسى مطروح اليومين الماضيين.

وعلى جانب آخر سكرتير محافظة مطروح موقف سيارات الاجرة واتوبيس غرب الدلتا بالكيلو 2 بمدينة مرسى مطروح لمتابعة التزام جميع السائقين عدم تحميل أى ركاب إلا بعد الالتزام بارتداء الكمامة.

جاء ذلك بناء على تكليفات محافظ مطروح بمتباعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد سكرتير محافظة مطروح على جميع السائقين الالتزام بتلك الاجراءات وارتداء الكمامات مع محاسبة اى مقصر منعا لانتشار الفيروس وتعاون الجميع من اجل المرور بتلك المرحلة والحفاظ على سلامة وصحة المصريين ، كما وجه لمدير المواقف ومدير موقف شركة اتوبيسات غرب الدلتا بتكثيف جهود النظافة.