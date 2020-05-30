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شبورة وطقس لطيف اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 29 درجة

السبت، 30 مايو 2020 09:41 ص
شبورة وطقس لطيف اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 29 درجة الطقس
كتب ــ محمود راغب

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يشهد اليوم السبت، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة. كما يشهد شمال الصعيد طقس معتدل، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح معتدلة. وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة. ومن المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18  درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17  درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 21  درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.
 
 وشهد أمس الجمعة، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس لطيف، والرياح معتدلة. كما شهد شمال الصعيد طقس معتدل، فيما شهد جنوب الصعيد طقس حار والرياح معتدلة. وليلا ساد طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية كان الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد كان الطقس مائل للبرودة .
 
 

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