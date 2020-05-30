اليوم السابع
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سنغافورة تسجل 506 حالات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 34366

السبت، 30 مايو 2020 11:05 ص
سنغافورة تسجل 506 حالات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ 34366 مصابون بكورونا
سنغافورة (أ ش أ)

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ذكرت صحيفة (سترايتس تايمز) السنغافورية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من ضمنها خمس حالات فقط من المجتمع العام، وهو مصطلح يشير إلى المواطنين السنغافوريين والمقيمين الدائمين ومن يحملون تصاريح عمل رسمية، وأضافت الصحيفة، في نسختها باللغة الإنجليزية، أن بقية الحالات هي لعمال أجانب يعيشون في مساكن جماعية .. مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 34366 حالة. 

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت أن السلطات فى سنغافورة أجلت سفر 900 شخص إلى السعودية لأداء فريضة الحج إلى العام المقبل بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال المجلس الإسلامى إن 80% من المستبعدين فى فئة عمرية متقدمة مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وطلبت السعودية من المسلمين الذين يعتزمون أداء فريضة الحج هذا العام التريث قبل إبرام عقود رحلات الحج فى ظل غياب رؤية واضحة لتطورات انتشار فيروس كورونا، وكان من المتوقع سفر نحو مليونى شخص إلى مكة والمدينة فى شهرى يوليو وأغسطس المقبلين لأداء شعائر الحج، وعلقت السلطات بالفعل رحلات العُمرة كإجراء احترازى.


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