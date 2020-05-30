موسكو (أ ش أ)

قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسى اليوم السبت، إن روسيا جهزت ما يزيد على 177 ألف سرير للمرضى المصابين بالفيروس التاجى الجديد من ضمنها 25 ألف سرير فى وحدات الرعاية المركزة، ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن جوليكوفا قولها "عندما بدأت الجائحة كان لدينا 40 ألف سرير فقط لتلقي المرضى وبفضل جهود الأقاليم الروسية جمعاء تم توفير الآن أكثر من 177 ألف سرير من ضمنها 25 ألفا في وحدات الرعاية المركزة".

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في الحادي عشر من شهر مارس الفيروس التاجي الجديد وباء عالميا (جائحة). وحسب آخر الإحصاءات أصيب بهذا الفيروس ما يقرب من ستة ملايين إنسان حول العالم ومات به أكثر من 357800 إنسان. وسجلت روسيا حتى الآن 387623 حالة بالفيروس تعافى منها 159227. وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في عموم روسيا 4374. وأطلقت الحكومة الروسية خطا ساخنا على الإنترنت للرد على استفسارات المواطنين وإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن الفيروس.

ويعيد الروس إحياء دور العرض السينمائي للسيارات حيث أعطوا قبلة الحياة لسحر العالم القديم في محاولة للتغلب على الملل وسط الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد الذى ينتشر في البلاد،إذ تم افتتاح دار عرض واحدة للسيارات في كالينينجراد، ومن المقرر افتتاح أخرى في سان بطرسبورج. وما زالت دور العرض العادية في جميع أنحاء روسيا مغلقة، وفقا لما عرضته قناة يورونيوز.

وقاد العشرات من سكان كالينينجراد المحليين سياراتهم إلى مواقف سيارات، للوقوف أمام شاشة كبيرة، وطلب من السائقين وركاب السيارات عدم تركها والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتم إعداد الصوت من خلال أنظمة سماعات السيارة، وتمكن الزوار من طلب المشروبات الغازية والفشار من خلال تشغيل الضوء الوامض، وظلت دور العرض السينمائي للسيارات نادرة في روسيا لسنوات.