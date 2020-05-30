كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في الحادي عشر من شهر مارس الفيروس التاجي الجديد وباء عالميا (جائحة). وحسب آخر الإحصاءات أصيب بهذا الفيروس ما يقرب من ستة ملايين إنسان حول العالم ومات به أكثر من 357800 إنسان. 

وسجلت روسيا حتى الآن 387623 حالة بالفيروس تعافى منها 159227. وبلغ عدد الوفيات بالفيروس في عموم روسيا 4374. وأطلقت الحكومة الروسية خطا ساخنا على الإنترنت للرد على استفسارات المواطنين وإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن الفيروس. 