اليوم السابع
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السبت، 30 مايو 2020 04:54 ص
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ركز على النوم العميق لحماية جسمك من أمراض القلب والسكتة الدماغية

السبت، 30 مايو 2020 04:00 ص
ركز على النوم العميق لحماية جسمك من أمراض القلب والسكتة الدماغية النوم العميق أثناء الإغلاق بسبب كورونا
كتبت إيناس البنا

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أشارت أبحاث جامعة كاليفورنيا أن النوم العميق الجيد والخالي من القلق قد لا ينعش جسمك فحسب، بل يمكن أن ينقذك أيضًا من العديد من الأمراض.
 
العمل من المنزل أثناء جائحة كورونا والتفكير في كيفية الحصول على وقت للنوم، أصبح أمر لا مفر منه، ولكن يجب أن تضع فى اعتبارك أنه بعد ساعات العمل الطويلة من المنزل تحتاج إلى  بعد 8 أو 9 ساعات من العمل ، حيث يمكنك الاستفادة من الوقت لإكمال بقية نومك، وذلك وفقا نشر فى   المجلة الطبية Nature Human Behavior.
النوم ودوره فى الحماية من الأمراض
النوم ودوره فى الحماية من الأمراض

النوم العميق والحد من الإجهاد

يمكن فقط للنوم العميق والخالي من القلق التغلب على معظم أمراض الإجهاد، ويقول ماثيو ووكر ، أستاذ علم الأعصاب وعلم النفس في جامعة كاليفورنيا ، إه خلال البحث تم مسح أدمغة الناس أثناء النوم العميق والخفيف للعين،  وكشفت عمليات المسح من التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المتعدد ، أن قشرة الدماغ قبل الجبهي الإنسية قد توقفت عن العمل بسبب الأرق بين ليلة وضحاها، ويؤثر إيقاف عمل قشرة الفص الجبهي الإنسي على أجزاء أخرى وعليه قد تحدث مجموعة من التغييرات مثل القلق والتوتر.
 

يمكن علاج الكثير من المشاكل عن طريق النوم الكامل

لكن الخبر السار هو أنه من خلال الحصول على قسط كافٍ من النوم ، تتعافى آلية الفص الجبهي بالدماغ، ويعتقد الباحثون بجامعة كاليفورنيا أن إعادة تنشيط الدماغ يوقف القلق، ولكن ليس هذا فقط  بسبب الأرق، يزداد أيضًا خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب الأخرى. 

النوم العميق ودرجة حرارة الغرفة

على الرغم من أنك في المنزل طوال اليوم ، إلا أنه يمكن اعتماد بعض الإجراءات للحصول على نوم جيد مثل درجة حرارة الغرفة (التى تؤثر على النوم)، فلا يمكن للشخص أن ينام بشكل صحيح إذا كان شديد الحرارة أو شديد البرودة، لذا يجب الحفاظ على درجة حرارة الغرفة المناسبة .
 

النوم العميق

الإغلاق بسبب كورونا

السكتة الدماغية

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الفص الجبهي بالدماغ

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