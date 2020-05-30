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رئيس البرلمان الليبى يبحث فى القاهرة مبادرته لحل الأزمة الليبية سياسيا

السبت، 30 مايو 2020 04:37 م
رئيس البرلمان الليبى يبحث فى القاهرة مبادرته لحل الأزمة الليبية سياسيا رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح
كتب: أحمد جمعة

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وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة، وذلك لإجراء عدد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين للتشاور حول فرص تفعيل الحل السياسى للأزمة الليبية.

أكد مصدر برلمانى ليبي لـ"اليوم السابع" أن زيارة المستشار عقيلة صالح للقاهرة تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها القاهرة لدعم الحل السياسى فى ليبيا ووقف التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان سيبحث مع المسؤولين المصريين مبادرته الأخيرة التى طرحها للحل.

وأوضح المصدر الليبى إلى أن رئيس مجلس النواب سيطلع المسؤولين المصريين على خطورة التدخل العسكرى التركى السافر  فى ليبيا، وتأكيده على أهمية وجود موقف عربى موحد للجم أنقرة التى تدعم الميليشيات والإرهابيين بالمال والسلاح.

كان صالح دعا في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم إلى سحب الاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، وإعادة تشكيله وتشكيل حكومة وطنية “يمارس عليها المجلس عمله من مدينة ليبية حتى تطهير العاصمة طرابلس”.

وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحاته أمس أن النجاح في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية، سيمكن من توفير الميزانيات ودعم جهود المؤسسة العسكرية للحفاظ على سيادة الدولة”.

وشدد عقيلة على أن النجاح “في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية سيمكننا من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة ودعم جهود وتطوير المؤسسة العسكرية للحفاظ على سيادة الدولة، حتى تطهير العاصمة وتأمينها من الجماعات الإرهابية وكذلك التوزيع العادل لإرادات النفط والغاز”.

 

وجدد صالح ‫مطالبة جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي “بتحمل مسؤولياتهم تجاه العدوان على بلادنا”.


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