حملات نظافة ومطالب بعدم إلقاء كمامات وجوانتى بالشوارع فى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، حملات النظافة بجميع القطاعات بالمدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمركز وقسم النظافة والحملة الميكانيكية، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه خلال الحملة تم رفع الأتربة والمخلفات الصلبة بدء من مدرسة الصنايع حتى المستشفى الجديدة، مروراً بالحديقة الدولية ومنطقة اللواء، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق، وناشد المواطنين بعدم إلقاء الكمامات والقفازات في الشوارع العام، وعدم إلقاء القمامة بالشارع العامة أو بجوار الحاويات.

وأكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يجب على جميع المواطنين أن يتعاونوا بشكل ملموس للقضاء على بعض الظواهر السلبية بالشوارع العامة، وذلك بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها وليس بالطرقات والشوارع العامة وبجوار الحاويات، موضحاً أنه على الرغم من أن حاويات النظافة فارغة وقد تلاحظ في الفترة الأخير إلقاء الكمامات والقفازات في الشوارع العام مما يعرض المواطنين وعمال النظافة للخطر، مناشداً المواطنين بضرورة الإلتزام حفاظاً على صحة وسلامة عمال النظافة، وتسهيلاً لمهمتهم في تلك الظروف وجب عليك التعاون.

وكان قد قال المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إنه ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل فى أعمال النظافة ورفع المخلفات وتطهير الشوارع والميادين، فإن مجهودات المركز لن تتوانى منذ فرض قرارات الحظر، فى رفع المخلفات الصلب بالشوارع والميادين وداخل القرى، مضيفاً أنه تم رفع أكثر من 6185 طن مخلفات صلبة و3643 طن قمامة بإجمالى طن 9828 تقريباً، وذلك فى الفترة من 17-3-2020 حتى 27-5-2020، بالإضافة إلى شن حملات تعقيم وتطهير موسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازى ووقائى، والتى تتم بصفة يومية.

من ناحية أخرى، صرح اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة الشاملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ حملة نظافة ورفع للإشغالات والمخلفات بمنطقة أبو دومة وشارع الذهبى بالمدينة، وذلك للعمل على رفع كفاءة ومستوى النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه تمت قام رجال المدينة خلال الحملة أيضاً بأعمال رش وتعقيم وتطهير المناطق التي إستهدفتها الحملة، وذلك إستكمالاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الحملة كل من جمال مرعزى سكرتير المدينة، وطه أبو القاسم مدير النظافة بالمدينة، وعمال مجلس المدينة.

كما قامت قريه الحبيل بعمل إجراءات النظافه بالقرية برئاسة محمد إبراهيم رئيس القرية، وقرية البغدادي برئاسة مصطفى على رئيس القرية، وقرية الروافعه برئاسة أحمد خليل رئيس القرية، وتم رفع جميع المخلفات المنزليه من جميع الصناديق، وبلغت إجمالي ما تم رفعه اليوم 36 طن مخلفات صلبة، وجارى العمل يومياً فى أنحاء المدينة.

وكان قد صرح العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم إستكمال تنفيذ المتابعات اليومية لإزالة ورفع التراكمات بأماكن مختلفة بمنطقة حي شمال مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، ومن جانبه قال أيمن حسين رئيس حي وسط مدينة الأقصر، أن رجال الحي قاموا بتنظيم حملات نهارية ومسائية جرى خلالها رفع المخلفات الصلبة من أماكن تجميع القمامة من خلال سيارات الحي المتحركة، والتي تجوب معظم شوارع ومناطق أم هاشم وشارع مدرسة الصنايع وصلاح سالم والمساكن الشعبية وأنس الوجود والحمام، وإستكمل رئيس الحى لافتاً إلى أن قطاع النظافة بالحي واصل جهود عمليات رفع المخلفات، ومؤكداً على أنه تم رفع حوالي 40 طن تقريباً، وذلك في إطار خطة مدينة الأقصر لرفع كفاءة ومستوى النظافة بالحي، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.



حملات النظافة اليومية بشوارع إسنا



رئيس مدينة إسنا يتابع حملات النظافة بالشوارع