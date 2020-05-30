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حفر بئر مياه شرب بقرية الهنداو بالداخلة بتكلفة 2,9 مليون جنيه

السبت، 30 مايو 2020 11:43 ص
حفر بئر مياه شرب بقرية الهنداو بالداخلة بتكلفة 2,9 مليون جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من حفر بئر جوفى لأغراض مياه الشرب في مركز الداخلة بتكلفة 2 مليون و 993 الف جنيه، حيث أكد رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، اللواء محمد الفحام، أن تفجير بئر الشراب الاستعواضي بمحطة تنقية مياه الشرب بقرية  " الهنداو"،  بعد الانتهاء من أعمال الحفر والتجهيز لتشغيل البئر استغرقت شهرا حتى إتمام التنفيذ .

أضاف الفحام، أن البئر سيسهم في زيادة كميات مياه الشرب للمنازل، بشكل مناسب ورفع قدرة تشغيل محطة التنقية بما يحقق أعلي استفادة من وصول مياه الشرب لجميع المناطق خاصة البعيدة، كما جرى  توفير الاعتماد المالي من شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط  محافظ الوادي الجديد

وكان المهندس عادل عمر، مدير عام مديرية الإسكان بالوادى الجديد، أعلن عن استكمال أعمال ترفيق مشروع الوحدات السكنية بالقرى النموذجية الثلاث شمال قرية المنيرة بمركز الخارجة، بتكلفة 700 مليون جنيه، وذلك على مساحة 500 فدان، بحيث يجري ترفيق كل 5 أفدنة على حدة، وذلك ضمن مشروع الجذب السكاني الذي تنفذه المحافظة.

وأضاف عمر أنه جرى تنفيذ أعمال حفر 5 آبار جوفية وإقامة محطتي معالجة لخدمة مشروع إقامة القرى النموذجية الثلاثة بمركز الخارجة بتكلفة 77 مليون و343 الف جنيه، وذلك ضمن مبادرة " بيتك مصنعك غيطك"، وجارى استكمال حفر 2 بئر جوفي زراعي بتكلفة 5 مليون و757 الف جنيه، وبئري مياه شرب بتكلفة 6 مليون و955 الف جنيه، وجاري حفر بئر جوفي خامس بتكلفة 3 مليون و220 الف جنيه ضمن المشروع .

وأوضح عمر أنه يجرى تنفيذ محطة معالجة صرف صحي بتكلفة 9 مليون و478 الف جنيه، ومحطة معالجة " تنقية" مياه شرب بقدرة 200 متر مكعب\ ساعة، بتكلفة 4 مليون و516 الف جنيه، وجري تنفيذ 60 % من المشروع، لتنتهي جميع مشروعات الترفيق خلال أقل من 6 أشهر .

 

 


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