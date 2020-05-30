توريد 205 آلاف طن قمح للصوامع داخل وخارج الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن توريد 205,2 ألف طن قمح للصوامع بنطاق المحافظة وخارجها لشركات مطاحن مصر العليا، وأكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي، أن الكميات الموردة من الأقماح للصوامع خارج المحافظة بلغت 164805 أطنان قمح فيما بلغت كمية الأقماح الموردة للصوامع داخل المحافظة40457.248 طن.

وأضاف إسماعيل، أنه جرى تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام وأن التوريد وفقا للضوابط والاشتراطات اللازمة على الفلاح لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد.

وأشار وكيل زراعة الوادي الجديد، إلى أن عملية توريد المحصول واستلامه من المزارعين ستنتهي في شهر يوليو المقبل بعد الانتهاء من حصاد جميع المساحات المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية ومنطقة شرق العوينات الاستثمارية.

وكانت مديرية التموين بالوادي الجديد، أعلنت شهر مارس الماضي أن مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 7 مواقع ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع فضلًا عن عدد من الصوامع خارج المحافظة واستبعاد الشون الترابية خوفًا على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات كما أن مواقع التخزين بالمحافظة تستوعب الكميات المنتجة وما يزيد على ذلك.