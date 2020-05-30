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تطهير وتعقيم مبانى هيئة السد العالى قبل عودة العاملين من إجازة العيد غدا

السبت، 30 مايو 2020 07:25 م
تطهير وتعقيم مبانى هيئة السد العالى قبل عودة العاملين من إجازة العيد غدا السد العالى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أكد المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان أنه تم اليوم تعقيم وتطهير مبانى الهيئة ضمن الإجراءت الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك استعدادا لاستقبال العاملين غدا الأحد بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك .
 
 
 
ورشدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التزام قيادات الوزارة والعاملين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
 
 
 
وأكد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.
 
كما وجه عبد العاطى بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس.
 
 
 
اشار عبد العاطى الى ضرورة تطبيق كافة الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض اعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الادارية او بالمواقع واتباع كافة سبل الامن والسلامة.
 
 
 
و لفت عبد العاطى الى ضرورة الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة، من تطهير المقار التابعة للوزارة بالمطهرات بشكل متكرر، وتوفير مستحضرات التعقيم والتطهير في المداخل والمخارج ودورات المياه ورفع اجهزة البصمة وتوفير دفاتر الحضور والانصراف الورقية للتوقيع.
 
 
 
وشدد عبد العاطى على ضورة تنفيذ التكليفات بدقة ودون تهاون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لعدم تأثر العمل في القطاعات الهامة وتقديم الخدمات للجمهور من توفير مياه الري للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب.
 
 

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